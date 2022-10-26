Вооруженные люди открыли стрельбу у мавзолея Шах-Черах в Иране

Несколько вооруженных человек открыли огонь у мавзолея Шах-Черах в иранском Ширазе, в результате чего погибли пятнадцать человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

Ранее агентство ISNA сообщало о девяти погибших и десяти пострадавших.

Двое нападавших были задержаны, уточняет агентство. Газета Hamshahri пишет, что всего их было трое.

Ранее в этом месяце три сотрудника Штаба Корпуса стражей исламской революции погибли в результате обстрела неизвестными на юго-востоке и западе Ирана. Отмечалось, что сотрудники КСИР возвращались домой после окончания рабочего дня, когда неизвестные, находясь в машине, открыли по ним стрельбу из автомата Калашникова.