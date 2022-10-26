RT: Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая

Журналистка Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Ранее 26 октября коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского задержали по этой же статье. По данным СМИ, они якобы занимались вымогательством у чиновников и бизнесменов денег через Telegram-каналы «за неразмещение негативной информации» о них.

Адвокат Романовского заявил, что его подзащитному уже предъявили обвинения, вину он отрицает.

Сообщалось также, что утром 26 октября в подмосковном доме Собчак прошли обыски. Позднее в СМИ распространилась информация о том, что журналистка через Белоруссию уехала в Литву.

Позднее Baza сообщила, что для задержания Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3, но она успела улететь из страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».