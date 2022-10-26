В Белоруссии задержаны участники группировки, поставлявшей наркотики из ЕС в Россию

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

В Белоруссии сотрудники таможни и МВД задержали нескольких участников преступной группировки, которые осуществляли поставку наркотиков из ЕС в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

По данным ведомства, таможенники задержали 47-летнего жителя Бреста с 77 килограммами гашиша. Позже правоохранители установили еще троих участников группировки, у которых было изъято почти 50 тыс. евро, 135 тыс. российских рублей, поддельный паспорт на имя гражданина Литвы и сверток с каннабисом.

В это же время сотрудники таможни России провели оперативные мероприятия и задержали в Петербурге еще нескольких членов организации. У подозреваемых нашли наркотики и 800 тыс. долларов.

Ранее стало известно, что Московский областной суд оставил в силе приговор гражданке США, двукратной олимпийской чемпионке Бриттни Грайнер, осужденной в России по обвинению в контрабанде наркотиков на 9 лет колонии.

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