Россиянин убил 4-летнюю падчерицу, которая смотрела мультфильмы и мешала ему спать

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Пресс-служба ФСБ России

В Омской области 38-летний житель деревни Кольцово признан виновным в убийстве 4-летней дочери своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 1 февраля 2022 года в доме семьи. Следствие установило, что ночью ребенок включил телевизор и стал смотреть мультфильмы. Шум разозлил пьяного россиянина, и он избил и задушил девочку. Мать ребенка рассказала о случившемся своей родственнице, которая вызвала «скорую». К приезду медиков ребенок был мертв.

В тот же день правоохранители задержали мужчину, а двоих других детей изъяли из семьи. До конца следствия россиянин находился в СИЗО.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде 1 года ограничения свободы после отбытия основного наказания», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Алтае бывший муж из ревности зарезал мать своих четверых детей.

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