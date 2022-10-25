Медведев заявил, что в следующем году «Единая Россия» увеличит расходы на меры соцподдержки

На состоявшемся заседании программной комиссии партии «Единая Россия», посвященном финансированию положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023–2025 годы, председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что расходы на меры соцподдержки в следующем году увеличатся.

Несмотря на то, что главный финансовый документ страны формируется в непростых условиях, приоритеты «Единой России» остаются неизменными — соблюдение и реализация всех положений народной программы, авторами которой стали граждане страны, заявил Дмитрий Медведев.

Председатель ЕР подчеркнул, что все подготовленные партией решения должны внести вклад в выполнение социальных обязательств народной программы.

«В проекте бюджета на следующий год значительно увеличены средства на выплату материнского капитала — с 443 млрд рублей в 2022 году до 551 млрд рублей в 2023 году, и выплаты при рождении детей. Более 30 миллионов пенсионеров получат проиндексированную пенсию. Свыше 11 миллионов инвалидов смогут получить повышенные социальные выплаты. Работникам бюджетной сферы будет проиндексирована заработная плата», — сообщил Медведев.

Он также отметил, что перед «Единой Россией» стоит задача гарантировать российские социальные стандарты для всех новых граждан страны, уточнив, что речь идет об инфраструктурных проектах, восстановлении инфраструктуры, предоставлении господдержки предпринимателям.

Кроме того, председатель партии напомнил, что серьезного внимания требует организация помощи Донбассу, Херсонской и Запорожской областям.

«Это — регионы России. На них нужно распространить действие нашего главного предвыборного документа. Для этого в федеральном бюджете требуется предусмотреть необходимое финансирование», — заявил Медведев, добавив, что работа по подготовке дополнений к народной программе ведется рабочей группой под руководством секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака.

В свою очередь, Андрей Турчак предложил объединить финансирование реализации всех мероприятий в новых регионах в единую госпрограмму.

«Это придаст системность, прозрачность работе и позволит сконцентрировать ресурсы на достижении ключевых целей», — сказал он.

Присутствовавший на заседании министр финансов Антон Силуанов обратил внимание, что все социальные обязательства получили необходимые объемы финансирования в проекте бюджета на 2023-2025 годы.

«Это касается как реализации уже действующих мер поддержки, так и новых», — отметил министр.

Напомним, народная программа ЕР, с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%).