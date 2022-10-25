Под Ульяновском 17-летнего студента арестовали за подготовку к нападению на школу

В Ульяновской области арестовали 17-летнего местного жителя, который планировал нападение на свою бывшую школу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Студент колледжа, по версии следствия, во время учебы публично высказывал одобрение террористических актов. Во время обыска в его квартире нашли патроны к пистолету, план школы и инструкции, как изготовить коктейль Молотова.

Подростку предъявили обвинение в «Публичном оправдании терроризма», «Подготовке к убийству», «Незаконном приобретении и хранении боеприпасов».

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз»,— уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать на два месяца бывшего морского пехотинца ВСУ, подозреваемого в подготовке теракта в одном из ТЦ города.