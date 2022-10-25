Появилось видео взрыва автомобиля у здания медиахолдинга «ЗаМедиа» в Мелитополе

В сети опубликовано видео взрыва у здания медиахолдинга «ЗаМедиа» в Мелитополе, по словам представителя силовых структур региона, его мощность составила не менее 15 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает ТАСС.

«Повреждения получили здание медиахолдинга, соседний с ним пятиэтажный жилой дом, три частных автомобиля, два из которых были припаркованы во дворе», — рассказал собеседник агентства.

Ранее начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков заявил, что число раненых при взрыве в Мелитополе у здания медиахолдинга «ЗаМедиа» выросло до шести.

Жидков обвинил в произошедшем киевский режим и подчеркнул, что его действия были направлены против мирных граждан.

До этого в Мелитополе Запорожской области взорвался автомобиль рядом с местным телецентром, где расположена телекомпания Запорожья.

Местная администрация сообщила о мощном взрыве. Позднее власти города сообщили о теракте — взрыв самодельного взрывного устройства произошел возле здания телекомпании «ЗАТВ». Взрывной волной повредило фасад и выбило окна. Пострадали пять человек, в том числе сотрудники медиахолдинга.