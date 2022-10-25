Патриарх Кирилл предостерег от создания суррогата человека

Патриарх Кирилл призвал опасаться идеологии трансгуманизма, которая предлагает заменить человеческую личность искусственным интеллектом. Об этом епископ сказал на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС), передает ТАСС.

Священнослужитель назвал трансгуманизм идеологией радикального изменения человеческой природы, которая направлена на вынесение человеческого сознания за пределы тела. Патриарх отметил, что это учение представляет собой опасность и является неприемлемым, поскольку нацеливает общество на создание суррогата человека.

Среди главных вызовов современности председатель Русской Православной церкви также назвал войны, истощение природных резусов, виртуальный мир. Комментируя последний вызов, епископ отметил, что с ним связано «оттачивание изощренных способов манипуляции как в личном, так и массовом сознании», создание систем, которые помогают обеспечить тотальный контроль над человеком и т.д.

Ранее патриарх Кирилл предупредил о попытках «стереть с лица земли» православную Русь.