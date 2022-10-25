В Санкт-Петербурге пьяный мужчина со сломанной ногой попытался избить курьера костылем

В Санкт-Петербурге мужчина, у которого сломана нога, напал на курьера и попытался ударить его костылем, сообщается в Telegram-канале Мегаполис.

В ночь на 25 октября 2022 года неподалеку от бара в жилом комплексе «Солнечный город» между мужчиной со сломанной ногой и курьером произошел конфликт. Все происходящее было снято на камеру скрытого видеонаблюдения.

На кадрах видно, что мужчина в гипсе несколько раз замахивается на курьера руками. Знакомые нападавшего пытаются удержать его от драки, однако это у них получается плохо. В какой-то момент мужчина схватил костыль и ударил им курьера. Молодой человек испугался и побежал в сторону проезжей части, за ним погнался нападавший. Он несколько раз замахивался костылем, пытаясь ударить еще раз. В один из таких моментов мужчина попал по передней части легковой машины, которая была припаркована около тротуара, повредив транспортное средство. Курьеру удалось убежать от нападавшего.

После произошедшего компания вернулась в бар.

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