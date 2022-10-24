Украинские СМИ сообщили о резком снижении уровня воды в Днепре

Уровень воды существенно снизился в реке Днепр в районе украинского Днепропетровска, пишет издание «Страна.ua».

«В городе Днепр заметно снижение уровня воды в реке Днепр», — говорится в сообщении.

В тексте не уточняется, с чем связано понижение уровня воды.

Ранее киевская администрация сообщила о подъеме уровня воды в Днепре из-за интенсивной работы гидроэлектростанции.

Уровень повышения воды в черте Киева не превышает критических аварийных значений. Городские службы контролируют ситуацию.

До этого сообщалось, что уровень воды в Неве может достичь 120–140 см.

Как рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, скорость ветра может местами достигать 23 м/с. Особенно силен шторм будет в прибрежных зонах.

Уровень воды в Неве подойдет довольно близко к критической отметке. Подъем воды более чем на 160 см над ординаром считается наводнением.

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