В Нидерландах попугаи увидели воздушный шар и умерли от страха

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В Нидерландах местный житель получит компенсацию от двух воздухоплавателей за смерть своих попугаев от испуга. Об этом сообщает Dutch News.

Инцидент произошел в Хертогенбос в 2017 году. Мужчины принимали участие в гонках на воздушных шарах. Их судно проплыло всего в 50 метрах от птиц — звук горелки вызвал у них сильнейший стресс, который привел к сердечному приступу.

Хозяин попугаев потребовал компенсацию в размере 113 тыс. евро — одна из птиц стоила 1250 евро, а пара — 40 тыс. евро.

Компания-владелец шара признала, что он летел ниже 300 метров, но усомнилась, что причиной смерти попугаев был испуг. В итоге судья отклонил альтернативные предположения о причине смерти попугаев. При этом он ограничил компенсацию 55 тысячами евро.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии сняли с выборов птицы года кандидата-фаворита, попугая какапо.

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