В Кремле прокомментировали 20-летие теракта во время мюзикла «Норд-Ост»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал 20-летие теракта в театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост».

На вопрос журналиста, как в Кремле оценивают уроки «Норд-Оста» и ожидается ли обращение президента. Песков ответил, что в России всегда будут чтить память жертв этой террористической атаки.

«Наша страна неоднократно становилась объектом для атак террористов. Мы знаем боль, связанную с теми потерями и утратами, которые понесли. Мы многому научились в борьбе с терроризмом. Мы будем чтить память тех, кто погиб в результате этих атак», — сказал Песков.

23 октября исполнилось 20 лет с момента атаки чеченских боевиков на музыкальный центр на Дубровке. В это время в театре шел мюзикл «Норд-Ост», в зале находились более 900 человек. Группа террористов из 40 человек удерживала заложников в течение трех дней. В ночь на 26 октября начался штурм центра спецподразделениями ФСБ и МВД. Предварительно через вентиляцию пустили усыпляющий газ.