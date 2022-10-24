Жительница Тывы зарезала своего 10-месячного племянника

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В Тыве присяжные заседатели признали 24-летнюю жительницу Кызыла виновной в убийстве своего 10-месячного племянника. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 29 июля 2021 года в доме обвиняемой. Следствие установило, что россиянка осталась с младенцем по просьбе ее сестры. Вечером в гости к ней пришел ее бывший сожитель, и экс-возлюбленные стали распивать алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора, и женщина ударила ножом в сожителя, который держал на руках ребенка, и попала прямо в спину мальчику. От полученных ран младенец скончался.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на одиннадцать лет, которые она будет отбывать в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Урале мать 15 раз ударила ножом свою восьмилетнюю дочь.

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