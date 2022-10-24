Диетолог рассказала, какой суп можно считать полноценным обедом

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что сытный суп может заменить собой полноценный обед. Об этом сообщает радио Sputnik.

Суп традиционно воспринимается в качестве первого блюда, за которым последуют другие. Однако, по словам диетолога, это не относится к одному из видов супов – к так называемым сытным супам.

Она отметила, что в них обязательно присутствуют углеводы. Например, картофель, какая-нибудь крупа или макаронные изделия. В сытых супах также должно быть достаточное количество мяса или рыбы – от 70 до 100 граммов и много овощей.

«Это полноценный прием пищи. К такому супу максимум можно добавить какой-то мизерный, чисто символический кусочек хлеба. Все, больше к такому полноценному обеду из сытного супа ничего не надо», — утверждает Дианова.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как следует правильно питаться в течение рабочего дня.

«Если нет возможности разогреть еду, то приготовьте с собой сэндвичи, которые можно съесть холодными. Используйте цельнозерновой хлеб, мясо или омлет, обязательно добавьте что-то из зелени», — сказала она.

Кроме того, диетолог рекомендовала взять с собой термос с бульоном или супом-пюре. Также, по ее словам, можно купить творог или натуральный йогурт, сыр, орехи, сухофрукты. Соломатина указала, что не стоит есть конфеты и печенье, чтобы восполнить энергию.