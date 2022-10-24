ТАСС: причиной крушения истребителя Су-34 в Ейске стало попадание двух птиц в двигатели

Силовые структуры назвали причину падения Су-34 в Ейске, две чайки попали в двигатели

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AP

Причиной крушения истребителя Су-34 в Ейске в Краснодарском крае стало попадание в двигатели самолета двух птиц, что и привело к возгоранию воздушного судна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В момент взлета в двигатели Су-34 попали две чайки. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета. Это обстоятельство и привело к возгоранию одного из двигателей самолета, что стало причиной его крушения», — сообщили агентству.

17 октября в российском Минобороны заявляли, что отечественный истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в городе Ейске Краснодарского края. В результате трагедии загорелся многоэтажный жилой дом.

18 октября замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщала последние данные по жертвам крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в жилом массиве Ейска — 15 человек погибли, 43 пострадали.

Накануне в сети появилось новое видео, на котором запечатлен момент падения российского истребителя Су-34 на жилой дом в Ейске.

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