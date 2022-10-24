Посол Украины в Ирландии Герасько назвала неприемлемой нехватку жилья для беженцев

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Sergei Grits/AP

Посол Украины в этой стране Лариса Герасько заявила, что отсутствие жилья для украинских беженцев, прибывающих в Ирландию, является «неприемлемым». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио RTÉ.

В публикации отмечается, что причиной недовольства Герасько стала ситуация с 43 беженцами, прибывшими в Ирландию на прошлой неделе. Им не смогли предоставить государственное жилье. По информации местного правительства, все беженцы являются мужчинами.

Украинский дипломат утверждает, что ситуация с жильем в Ирландии — «очень тревожная». Она также выразила надежду на то, что правительство страны и другие государства — члены Евросоюза смогут найти выход из кризиса.

Дипломат заявила, что прибывшие в страну украинцы потратились на билеты и приехали в Ирландию, поэтому «лучше заранее объявить о нехватке жилья», чтобы беженцы выбрали другие страны.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза готовятся к новому наплыву граждан Украины и принимают необходимые меры для того, чтобы справиться с ситуацией в будущем.

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