В Санкт-Петербурге покупатель угнал у продавца «Ладу»

ГУ МВД России по г. СПб и ЛО/VK

В Санкт-Петербурге задержаны двое мужчин, которых подозревают в краже легкового автомобиля «ВАЗ 2113», сообщает региональное ГУ МВД в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

22 октября 2022 года 19-летний молодой человек обратился в отделение полиции. Он сообщил, что планировал продать свой легковой автомобиль «ВАЗ 2113». С ним связался покупатель, который захотел сначала поездить на транспортном средстве. Тогда потерпевший передал ему ключи, а сам сел на пассажирское сидение. Затем злоумышленник попросил его выйти и проверить, горят ли фары, после чего резко уехал в сторону Гостилицкого шоссе, а за ним следовал «Фольксваген Поло».

Сотрудникам правоохранительных органов удалось перехватить автомобиль на 59-м км внешнего кольца КАД.

Подозреваемые были задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Мужчину, который находился в автомобиле «Фольксваген Поло», отпустили под обязательство о явке.

Ранее в Москве полуголый мужчина угнал автомобиль у члена сборной России по мотокроссу.