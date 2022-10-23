Опубликовано новое видео падения самолета Су-34 в Ейске

В сети появилось новое видео, на котором запечатлен момент падения российского истребителя Су-34 на жилой дом в Ейске. Материал опубликован в Telegram-канале «Подслушано в Ейске».

Кадры были засняты видеорегистратором проезжающего неподалеку от места ЧП автомобиля. На нем четко виден момент падения самолета и катапультирования пилота из него.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил в Telegram-канале, что троих пострадавших в результате падения самолета выписали из Ейской Центральной районной больницы (ЦРБ).

17 октября в российском Минобороны заявляли, что отечественный истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в городе Ейске Краснодарского края. В результате трагедии загорелся многоэтажный жилой дом.

18 октября замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила последние данные по жертвам крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в жилом массиве Ейска — 15 человек погибли, 43 пострадали.