Замглавы офиса Зеленского: более 1,3 млн украинцев остались без электричества

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Абоненты в девяти областях Украины остались без света из-за ударов по инфраструктуре, в общей сложности без света свыше 1,3 млн человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко.

По его словам, восстановить подачу электроэнергии в полном объеме пока не получается.

«Сейчас очень сложная ситуация в каждой области, практически нет необходимости конкретизировать, наша энергосистема завязана между собой, один регион связан с другим, город с городом», — подчеркнул Тимошенко.

Он добавил, что сейчас поставлена задача по противостоянию блэкауту.

Также замглавы офиса президента Украины уточнил, что зафиксированы попадания в ряд объектов энергообеспечения.

ВС России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее мэр Луцка Игорь Полищук информировал, что часть города осталась без света из-за уничтоженного энергоообъекта.

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