Жителей Херсона призвали немедленно переправиться на левый берег Днепра

Власти призвали жителей Херсона немедленно переправиться на левый берег Днепра

close
100%
Телеграм канал «РИА Новости»

Власти Херсонской области призвали жителей Херсона переправиться на другой берег Днепра из-за обстрелов, передает ТАСС.

«Все мирные жители Херсона должны незамедлительно покинуть город. Мирные жители Херсона, все подразделения и министерства гражданской администрации должны сегодня переправиться на левый берег Днепра», — сообщили в администрации.

Власти объяснили такое указание обстрелами и неспокойной ситуацией а регионе.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об «отсутствии изменений на линии фронта».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение 21 октября пытались осуществлять атаки на херсонской линии фронта.

Ранее в Минобороны России сообщали о попытке прорыва ВСУ в Херсонской области. В попытке прорыва на узком участке фронта были задействованы до трех батальонов, в том числе один танковый.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть