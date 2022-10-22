Власти Киева допустили, что город останется без отопления зимой

Заместитель председателя администрации Киева Петр Пантелеев допускает, что город может остаться без отопления этой зимой в результате повреждений инфраструктуры. Об этом он сказал в интервью изданию «Экономическая Правда».

«Такая вероятность (остаться без тепла – ред.) есть. Она связана не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с тем, что враг охотится за нашими инфраструктурными объектами, разрушает энергетические объекты», — сказал чиновник.

По его словам, ситуацию могут облегчить мобильные котельные, которые в течение двух месяцев должны прибыть в Киев. Их рассчитывают использовать для обогрева больниц, школ или пункта обогрева.

Пантелеев добавил, что основные проблемы в украинской столице связаны с нехваткой электроэнергии, а не ресурса для котельных. В настоящее время Украина живет и функционирует «в графике аварийных отключений», заявил чиновник.

После очередной серии ракетных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины компания «Укрэнерго» заявила, что повреждения от ударов 22 октября сопоставимы или даже масштабнее обстрелов 10-12 октября. Там сообщили об ограничениях электроснабжения в Киеве и ряде областей Украины. Согласно заявлению компании, восстановительные работы начнутся после ликвидации последствий спасателями. Что с электричеством на Украине — в материале «Газеты.Ru».