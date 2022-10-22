В Красноуральске отловщик выстрелил в домашнюю собаку и похитил ее на глазах у хозяина

В Красноуральске специалист по отлову животных выстрелил дротиком в домашнюю собаку и похитил ее на глазах у владельца, сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

Мужчина гулял со своей небольшой собакой возле дома. Ему понадобилось отлучиться, поэтому он попросил соседей присмотреть за питомцем и ушел. В этот момент к дому приехали сотрудники отлова животных, которых наняли городские власти. Один из них выстрелил в пса дротиком, из-за чего у собаки пошла кровь. Животное пыталось убежать домой, но его схватили и посадили в машину.

Жители дома, которые видели все происходящее, встали на защиту собаки. На крики выбежал хозяин. Он попросил вернуть собаку, но сотрудники отказались, ударив его.

Хозяин и местные жители ищут пса уже несколько дней. Они выяснили, что сотрудники отлова выбросили животное из машины на заправке. Там собаку найти не удалось. Также ее нет на базе отлова.

Хозяин обратился в городскую администрацию, где пообещали разобраться, но собаку так и не вернули. Кроме этого, он написал заявление в полицию.

Ранее в Белоруссии служба отлова усыпила собаку, которая полгода ждала хозяина на остановке.

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