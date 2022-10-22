Кириенко: у педагогов из Донбасса можно многому научиться

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время открытия Всероссийского форума классных руководителей заявил, что у педагогов из Донбасса можно учиться приверженности профессии, так как они восемь лет работали с учениками в тяжелых условиях.

«Я все время думаю о том, что нам всем вместе есть много чему поучиться у коллег, которые все эти годы работали в школах, техникумах, высших учебных заведениях в Донбассе, которые все эти восемь лет, иногда в подвалах, иногда под обстрелами, продолжали учить детей», — сказал Кириенко.

Всероссийский форум классных руководителей, организованный министерством просвещения РФ, проходит 22 и 23 октября в Москве.