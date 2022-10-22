Кириенко: у педагогов из Донбасса можно многому научиться

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время открытия Всероссийского форума классных руководителей заявил, что у педагогов из Донбасса можно учиться приверженности профессии, так как они восемь лет работали с учениками в тяжелых условиях.

«Я все время думаю о том, что нам всем вместе есть много чему поучиться у коллег, которые все эти годы работали в школах, техникумах, высших учебных заведениях в Донбассе, которые все эти восемь лет, иногда в подвалах, иногда под обстрелами, продолжали учить детей», — сказал Кириенко.

Всероссийский форум классных руководителей, организованный министерством просвещения РФ, проходит 22 и 23 октября в Москве.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть