Доктор наук Ширинбек назвал бесполезными кремы и мази от варикоза

Сосудистые «звездочки» или телеангиэктазии, а также сосудистая сетка, видимая на ногах, представляют начальные проявления хронических заболеваний вен. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-хирург, флеболог, доктор медицинских наук и руководитель Центра флебологии «СМ-Клиника» Олими Ширинбек.

По словам эксперта, обычно величина сосудистых «звездочек» составляет менее 1 мм, а «сеточек» – менее 3 мм. Расширение подкожных вен, достигающее 3 мм и более, называется варикозом.

При этом причиной развития варикоза является нарушение строения и работы венозных клапанов, что приводит к застою крови в ногах и появлению целого ряда так называемых «венозных» жалоб. Это тяжесть, отечность и боль в ногах, появление судорог, зуда и жжения. Особенно во второй половине дня может казаться, что ноги «устали».

«Сам по себе варикоз не опасен, но он может привести к более серьезной проблеме – тромбозу вен ног [образование сгустка крови в вене]. И именно тромбоз очень опасен ввиду возможности отрыва или эмболии тромба и возникновения угрозы жизни. Помимо тромбоза, варикоз может осложниться появлением трофических язв голеней, а также кровотечением из расширенных вен ног», – констатирует флеболог.

И отмечает, что хотя многие считают варикоз «женской» болезнью, он встречается и у мужчин. Факторами риска развития варикозной болезни у представителей обоих полов становятся малоподвижный образ жизни, избыточный вес, курение. У женщин беременность является одним из главных факторов развития болезни.

«В любой момент тромб может оторваться и по кровотоку дойти до сердца, закупорить легочную артерию. Это чревато самыми серьезными последствиями вплоть до летального исхода», – сообщил доктор наук Ширинбек.

При этом, по его словам, средства от варикоза, которые часто рекламируются – это кремы и мази – не работают. Все дело в том, что в их составе присутствуют анестетики, эфирные масла, обладающие охлаждающим эффектом – притупляющие чувство боли и жжение. Но сам варикоз эти мази не лечат. Чтобы избавиться от проблемы, нужно обратиться к врачу-флебологу.

После проведения УЗИ вен нижних конечностей врач посоветует оптимальный способ решения проблемы. В некоторых случаях это может быть либо инъекционная склеротерапия – в случае сосудистых «звездочек» и «сеточек», либо использование лазера или биологического клея – в случае варикозной болезни.

«Своевременное обращение к врачу-флебологу – особенно если в роду у вас были случаи варикоза и тем более тромбоза вен ног – главный способ предотвращения варикоза и его грозных осложнений. Современная флебология предлагает безболезненные, эффективные и эстетические методы устранения варикоза на всех стадиях, которые проводятся в амбулаторном порядке под местной анестезией, без необходимости госпитализации, обширного обследования и послеоперационной реабилитации пациента», – заключил эксперт.

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