В Москве клиент тату-мастера чуть не изнасиловал его 15-летнюю знакомую

15-летнюю девочку, которая училась делать татуировки, чуть не изнасиловал клиент. Об этом сообщает портал mk.ru.

Уточняется, что 23-летний молодой человек принимал желающих сделать тату у себя дома, в квартире в Москве. 25 июля к нему в гости пришел коллега и дочь его знакомой, которая хотела научиться мастерству татуировок. Клиента юноша решил доверить именно девочке, сам он вместе с приятелем вышел в другую комнату.

Однако неожиданно молодой человек услышал крики подростка и бросился на помощь. В комнате он увидел, как клиент лежал на девочке и трогал ее тело. Юноша оттолкнул его от ребенка, а злоумышленник через окно выпрыгнул на улицу и сбежал.

На место происшествия вызвали полицию, однако задержать нападавшего не удалось. 15-летняя девочка рассказала, что клиент тату-мастера пытался принудить ее к интимной близости.

Сейчас правоохранители разыскивают мужчину.

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