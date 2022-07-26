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В МИД РФ назвали неконструктивной позицию Израиля в отношении России

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Sebastian Scheiner/AP

Вопрос о возможном закрытии автономной некоммерческой организации «Еврейское Агентство «Сохнут» лежит в правовой плоскости, этим занимается Министерство юстиции России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

По ее словам, Москва сожалеет о том, что Израиль в последние месяцы занял «неконструктивную и необъективную» позицию в отношении Российской Федерации, в том числе по украинскому вопросу.

«Когда были даны со стороны руководства Израиля на разных уровнях антироссийские оценки... и когда позиция была оформлена исключительно в проукраинскую сторону... она была абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада,— это, действительно, вызвало вопросы», — сказала Захарова.

21 мая стало известно, что Басманный суд Москвы в конце июля этого года рассмотрит ходатайство московского управления министерства юстиции России о закрытии «Сохнута».

Впоследствии премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил Министерству иностранных дел страны подготовить серию политических мер в отношении России в случае закрытия агентства «Сохнут» в этой стране, писало издание Israel Hayome со ссылкой на источники.

Международная организация «Еврейское агентство для Израиля «Сохнут» занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации. Агентство образовано в 1929 году. Представительства «Сохнута» действуют на территории Российской Федерации с 1989 года.

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