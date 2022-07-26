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Комика Данилу Поперечного заподозрили в дискредитации российской армии

Комика Данилу Поперечного подозревают в дискредитации ВС РФ после его постов о спецоперации

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spoontamer/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

YouTube-блогера и стендапера Данилу Поперечного подозревают в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что полиция начала проверку в отношении комика после заявления некого Максима Васильева. Мужчина сообщил правоохранителям, что Поперечный якобы плохо относится к специальной военной операции России на Украине и публикует в одной из соцсетей «опасные посты».

В марте комик опубликовал видео, в котором рассказал, что временно покинул Россию. Тогда он отметил, что это не было «запланированным отпуском». А в конце апреля стало известно что Поперечный вернулся

На YouTube-канал Поперечного подписаны более 3,3 млн человек.

Ранее сообщалось, что Муниципальному депутату Красносельского района Москвы Илье Яшину предъявили официальное обвинение по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России.

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Операция на Украине. Новости
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