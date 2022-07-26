Обозреватель TAC Седжвик: Украина не может заявлять исключительные права на борщ

Обозреватель The American Conservative (TAC) Катя Седжвик утверждает, что Украина не может заявлять исключительные права на борщ.

Она считает, что автора данного блюда в истории не удалось найти. Седжвик пишет, что спор насчет борща напоминает ей споры между арабами и израильтянами по вопросу авторства местного деликатеса фалафеля.

Обозреватель утверждает, что суп появился значительно раньше того период, который упоминается в исследованиях. Она уточнила, что блюдо, возможно, предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу. По ее словам, даже если предположить, что борщ придумали на Украине, узнать, кто догадался положить в суп ключевой элемент, свеклу, не удастся.

Седжвик отмечает, что блюдо мог создать «казак, татарин, русин и даже француз, который отправился на Восток за приключениями».

Ранее глава Минкульта и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал, что борщ как традиционное украинское блюдо внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.