Россияне стали чаще страховать загородную недвижимость

Страховые суммы по договорам страхования жилья выросли в общей сложности почти на 20%. Такие данные представили аналитики «АльфаСтрахования» за первое полугодие 2022 года.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, значительный рост страховых сумм наблюдается по загородной недвижимости – в среднем на 20-25%. При этом средняя страховая премия по итогам полугодия по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. выросла на 14%. Менее интенсивно растут страховые суммы по страхованию квартир – до 10% по ряду регионов.

В целом наблюдается рост количества договоров и соответственно клиентов, которые страхуют недвижимость. В первом полугодии 2022-го количество договоров выросло на 17%, причем рост в той или иной мере наблюдается практически по всей стране.

В Москве, Санкт-Петербурге и областях городов федерального значения, на Урале и в центральной части России рост количества договоров и сборов более активный. При этом Московский регион отличает рост количества договоров страхования квартир, тогда как на Северо-Западе страны достаточно существенный рост в двух сегментах – страхование квартир и страхование домов.

Отличный рост количества договоров страхования квартир зафиксирован в Уральском федеральном округе – на 46%. Положительная динамика сборов наметилась на Юге и в регионах Центрального Черноземья, наблюдается также рост почти 30% и более 23% соответственно.

«Средняя стоимость полиса отличается в разных регионах. Выше – в Москве, Санкт-Петербурге, а также несколько выше – в Поволжье и на Урале. Но мы видим, что жители России более грамотно подходят к вопросам страхования и все чаще предпочитают заключить договор страхования жилья и быть уверенными в любой ситуации», – прокомментировала Татьяна Ходеева, руководитель управления страхования имущества физических лиц компании «АльфаСтрахование».

Ранее «Газета.Ru» писала о том, какие травмы получают представители различных профессий.