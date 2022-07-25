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Андрей Воробьев рассказал, что около 100 тысяч семей Подмосковья получат выплаты к 1 сентября

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Пресс-служба губернатора Московской области

Около 100 тыс. многодетных и малообеспеченных подмосковных семей, воспитывающих школьников, получат выплаты к 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с областным правительством и главами муниципалитетов.

Глава региона уточнил, что многодетным семьям, где есть школьники, выплатят по 3 тыс. на ребенка, а малообеспеченным семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья — по 13 тыс. руб. Также все первоклассники из семей с не очень высокими доходами получают школьные принадлежности и все, что необходимо для того, чтобы ребенок пошел в школу.

«Ключевая, главная задача — это максимальное разъяснение, как удобно, быстро можно получить все выплаты не выходя из дома, в электронном виде», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что сегодня 95% региональных услуг реализуется через региональный портал.

«В каждом МФЦ мы приняли решение выделить специального сотрудника, который обучит тех, кому сложно работать на портале, поможет с оформлением необходимых социальных выплат, — сказал он.

По словам Воробьева, с июля этого года в Подмосковье справки о назначенных социальных мерах поддержки также переведены в электронный вид. Раньше 250 тыс. человек ежегодно обращались в соцзащиту за ними для получения социальных стипендий, бесплатной юридической помощи и т.д. Теперь же достаточно просто подать заявление на региональном портале госуслуг.

В ходе совещания обсуждалось, что на федеральном уровне предприняты решения по индексации пенсий и прожиточного минимума, расширения мер поддержки семей с детьми. Так, например, на ежемесячные выплаты теперь можно претендовать, начиная с беременности и до достижения ребенком 17 лет.

Отдельно был затронут вопрос подготовки зданий школ и детских садов к 1 сентября.

«Все идет достаточно динамично. Есть все основания полагать, что к 1 сентября большинство из 62 школ, где идет капремонт, мы сдадим», — заявил Воробьев.

Ребята пойдут и в новые школы. Губернатор констатировал, что в новом учебном году Подмосковье ожидает более миллиона школьников. Задача к 1 сентября — открыть не менее 12 новых школ в Можайске, Красногорске, Долгопрудном, Павловском Посаде и Орехово-Зуеве.

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