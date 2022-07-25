Машина с вдовой экс-премьера Японии Абэ попала в ДТП

Машина с охраной, в которой находилась вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ, попала в аварию в Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что с автомобилем столкнулась другая машина охраны. Отмечается, что въезд произошел из-за невнимательности полицейского, ехавшего сзади.

При ДТП никто не пострадал, в том числе сама Абэ, авария произошла в месте соединения полос.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был убит 8 июля после совершенного на него покушения. Нападавшим оказался 41-летний японец Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Задержанный мужчина заявил, что был «недоволен» политиком и «хотел его убить».

Правительство Японии утвердило 27 сентября датой государственных похорон Синдзо Абэ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства не поедет в Японию на похороны Абэ.