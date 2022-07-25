В Сочи отменили штормовое предупреждение и открыли пляжи

В Сочи сняли штормовое предупреждение, большая часть пляжей открыта для купания. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

«Почти 400 человек расчищали пляжи. Активно работали ночью, чтобы не мешать отдыхающим, — в итоге вывезли около ста тонн нанесённого мусора. Сегодня штормовое предупреждение не действует, большая часть пляжей уже открыта для купания, обеспечен комфортный и безопасный отдых для сочинцев и гостей города», — цитирует мэра Life.ru.

Копайгородский отметил, что на курорте сейчас установилась хорошая солнечная погода, однако оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме. Он также добавил, что в городе всё ещё действует режим ЧС, который позволит быстрее оказать поддержку людям, в том числе и с документами для выплат.