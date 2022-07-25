Бастрыкин: вопрос о создании трибунала по Украине надо прорабатывать с Сирией и Ираном

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил, что создание международного трибунала над украинскими преступниками под эгидой ООН бесперспективен, и этот вопрос следует прорабатывать с партнерами России.

«Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», — сказал он.

Бастрыкин добавил, что учреждение суда и его устава можно было бы оформить соглашением между Россией и входящими в эти организации странами, а также Донецкой и Луганской народными республиками.

По мнению председателя СК, к работе по формированию международного трибунала также целесообразно привлечь и страны, демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права, такие как Сирия, Иран и Боливия.

Ранее Бастрыкин сообщил, что количество причастных к преступлениям на Украине превысило 400 человек.