В Дагестане подростки устроили массовую драку

В Дербенте между подростками произошла массовая драка, один из участников которой скончался, передает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу МВД Дагестана.

Как сообщили в ведомстве, 21 июля в полицию Дербента поступило сообщение о том, что около 22.30 на улице М. Далгата в северной части города во время возникшего конфликта между несколькими 17-летними местными жителями случилась массовая драка, в результате которой трое подростков получили ножевые ранения. Подозреваемые скрылись с места происшествия.

Правоохранители установили, что за несколько дней до инцидента между двумя 17-летними жителями Дербента случился конфликт.

«К согласию они так и не пришли, позже молодые люди решили снова выяснить отношения, но уже в присутствии друзей с обеих сторон: произошла массовая драка», — сказано в сообщении.

В МВД заявили, что были госпитализированы трое пострадавших, один из них позже умер.

Там также указали, что одного подозреваемого в совершении преступления уже задержали.

По факту произошедшего СУ СК России по Республике Дагестан заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее на юге Москвы случилась массовая драка между горожанами, после которой полиция задержала более 30 человек.