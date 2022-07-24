В Амурской области грузовой поезд насмерть сбил женщину

В Амурской области грузовой поезд совершил наезд на местную жительницу. Об этом сообщает портал Порт Амур со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.

Инцидент произошел в 2 часа 23 минуты 24 июля 2022 года на перегоне «Призейская — Белогорье». Машинист поезда заметил на путях человека и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

Сообщается, что происшествие не повлияло на движение поездов. В настоящий момент правоохранители устанавливают личность погибшей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 14-летняя школьница попала под колеса электрички. В результате поезд ее ударил по касательной левой стороной, откинув на платформу.