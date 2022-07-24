На перегоне между Калмыкией и Дагестаном сошли 12 грузовых вагонов

На участке Махачкалинского региона Северо-Кавказской железной дороги сошло 12 вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Инцидент произошел в 23 часа 4 минуты 23 июля 2022 года на перегоне «Улан-Холл – Белое Озеро». В результате происшествия никто не пострадал. Также отмечается, что сход вагонов не несет угрозу окружающей среде.

Для устранения последствий случившегося направлено два восстановительных поезда.

«В целях координации работ по ликвидации последствий схода на Северо-Кавказской железной дороге создан оперативный штаб», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что машинист погиб в результате столкновения поездов на фабрике «Ураласбест» в Асбесте.