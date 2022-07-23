Jerusalem Post: «Сохнут» запустил план по релокации московского офиса в Израиль

Еврейское агентство «Сохнут» разрабатывает план по релокации своего московского офиса в Израиль, сообщает Jerusalem Post.

Агентство занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам.

«Еврейское агентство тайно запустило план по переносу своих операций из России в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации», — говорится в публикации.

Отмечается, что это решение было принято после того, как Минюст РФ просил ликвидировать еврейское агентство в России.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы в конце июля этого года рассмотрит ходатайство московского управления министерства юстиции России о закрытии автономной некоммерческой организации «Еврейское Агентство «Сохнут», которое занимается вопросами репатриации людей в Израиль.

Кроме того, московский Минюст выступает за исключением «Сохнута» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). По ее словам, претензии Минюста связаны с нарушением «Сохнутом» законодательства России при осуществлении своей деятельности.

«Сохнут» — международная еврейская организация, которая занимается репатриацией в Израиль и связями с диаспорой.