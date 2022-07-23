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«Ъ»: Владимир Путин носит часы Императорской Петергофской фабрики

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Thibault Camus/AP/Reuters

Президент России Владимир Путин носит часы марки ИПФ [Императорская Петергофская фабрика — «Газета.Ru»]. Об этом сообщает «Коммерсантъ Стиль».

По информации издания, часы имеют выпуклое сапфировое стекло, тонкий безель, круглую пряжку ремешка и характерную форму ушек. Часы президента можно разглядеть на увеличенных фотографиях.

Уточняется, что над сборкой и настройкой часов работает один мастер, поэтому в год Императорская Петергофская фабрика может производить около 40 экземпляров.

Ранее политолог Анна Федорова прокомментировала результаты опроса фонда «Общественное мнение» посвященного рейтингу доверия президенту России Владимиру Путину. Главе РФ доверяют 78% населения, и рейтинг продолжается оставаться стабильно высоким все эти месяцы после начала спецоперации. По ее мнению, такой уровень поддержки со стороны населения не в последнюю очередь объясняется тем, что никаких экономических катастроф не случилось за это время.

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