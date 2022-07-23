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Администрация Запорожской области сообщила о блокировке западных соцсетей

Рогов сообщил, что в Запорожской области заблокировали Facebook*, Twitter и Youtube

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Depositphotos

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на подконтрольной России территории региона были заблокированы соцсети Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), Twitter и видеохостинг Youtube, передает ТАСС.

Как рассказал Рогов, в регионе существует реестр, в который входят сайты, занимающиеся дезинформацией, разжиганием межнациональной розни и «прочими нехорошими вещами».

По его словам, против этих ресурсов предпринимаются определенные действия, но они на предупреждения не реагируют.

«Сейчас заблокированы Facebook, Twitter и Youtube», — отметил он.

В пример противоправных действий со стороны западных ресурсов он привел ситуацию с Youtube, который, как он отмечает, удаляет ролики из жизни региона, «даже если они про детский сад», заявляя, что они нарушают правила сообщества.

Помимо этого, он подчеркнул, что работа сервисов Google в регионе пока не заблокирована полностью, но в качестве предупреждения замедлена. Он надеется, что корпорации хватит «инстинкта самосохранения» для выхода из этой ситуации, иначе Google будет заблокирован на территории области.

Накануне заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что в регионе заблокирована поисковая система Google, а также видео-сервис Youtube и мессенджер Viber.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что власти республики приняли решение заблокировать Google. По его словам, Google пропагандирует терроризм и насилие в отношении граждан России и Донбасса, а также навязывает ложь и дезинформацию.

*  компания-владелец Meta признана экстремистской организацией
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