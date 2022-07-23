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В польских магазинах зафиксировали дефицит сахара

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Depositphotos

Жители Польши пожаловались в соцсетях на отсутствие в магазинах сахара, сообщает РИА «Новости».

По словам продавцов, они сами удивлены тому, что в магазины сахар просто не завозят.

В сети Aldi заявили, что наблюдают «напряженную глобальную ситуацию», связанную с климатическими и логистическими проблемами, а именно нехваткой контейнеров и водителей грузовиков, а также рост тарифов на перевозку.

Некоторые продавцы ввели ограничения для покупателей: в Biedronka, Netto и Lidl можно приобрести не более 10 кг в одни руки, а в Aldi — не более пяти.

Возможной причиной также называется разгар сезона варки варенья, цены на продукт при этом растут.

Между тем польские власти убеждают, что дефицита сахара в стране нет. Так, польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что «сахара в избытке», цитирует польская Gazeta.

Ранее на Украине предсказали затяжной дефицит соли.

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