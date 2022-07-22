Европол официально предупредил об угрозе контрабанды оружия с Украины

Европол выпустил официальное заявление после публикации о контрабанде оружия с Украины. Заявление полицейской службы Европейского союза опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Европол тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы снизить угрозу незаконного ввоза оружия в Европейский союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они внедряют новые меры по мониторингу и отслеживанию этого огнестрельного оружия», — говорится в тексте заявления.

В Европоле подчеркнули, что Киев продолжает следовать указаниям и сотрудничать с ведомством по делам, представляющим интерес для внутренней безопасности ЕС. При этом там также признали потенциальную угрозу от того, что оружие может попасть не в те руки.

«Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ на Украине может привести к увеличению незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов в ЕС через установленные маршруты контрабанды или онлайн-платформы», — отмечается в сообщении.

Там добавили, что угроза контрабанды оружия может возрасти после окончания конфликта.

Ранее сообщалось, что Европол зафиксировал случаи контрабанды оружия с Украины в страны Европы.