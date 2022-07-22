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Юрист Шакурова дала советы родителю, не проживающему с ребенком

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Почти в каждой семье, которая пришла к разводу, ребенок остается с одним из родителей, а второй становится «приходящим». При этом у одних получается договориться о том, как будет происходить общение, а у других – нет. О том, как отстоять свои права на детей, «Газете.Ru» рассказала старший юрист ООО «Алые Паруса» Татьяна Шакурова.

«Действующее законодательство в семейной сфере нуждается в значительной обработке с внесением в отдельные статьи положений о необходимости обязательного присутствия психолога при разводе супругов, в семье которых есть дети, а также при разрешении вопроса порядка общения с детьми. Ведь основа всех бед, причины которых препятствие в общении с ребенком – это эмоции и различные психологические состояния родителей», — сказала она.

Стоит помнить, что независимо от того, уже в разводе родители или нет, второй имеет право обратиться в суд с тем, чтобы определить порядок общения с ребенком. По словам эксперта, этот вопрос не стоит откладывать на тот момент, когда вдруг второй родитель может начать препятствовать в общении с детьми.

«Подав такой иск сразу, когда вы перестали жить вместе, вы сокращаете то время, которое второй родитель возможно будет препятствовать общению с ребенком. Ведь сам судебный процесс по таким вопросам является длительным, и исполнение решения будет возможно только через месяц после того, как его вынесут», — отметила юрист.

Также частой причиной запрета на общение с ребенком является невыплата алиментов вторым супругом на содержание либо намеренное снижение их размера. Поэтому второй рекомендацией к сохранению возможности видеться с детьми будет добросовестное исполнение обязанности по уплате алиментов — независимо от того, определена эта обязанность судом или по соглашению родителей, подчеркивает Шакурова.

«При этом категорически не рекомендуется форма «наказания» препятствующего общению супруга рублем, так как впоследствии можно накопить себе неустойку и пени за неуплату алиментов. В случае, если решение о порядке общения с ребенком уже есть на руках, но второй родитель продолжает препятствовать, «отрезвите» его пыл, обратившись к приставам и в полицию, где сотрудники должны будут возбудить административное производство и назначить такому родителю штраф», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе холостяк арендовал билборд для поиска жены.

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