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Американец одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян

Американец Митчо Томпсон из Себастополя в Калифорнии заразился коронавирусом и обезьяньей оспой одновременно. Об этом пишет издание The New York Post.

Как рассказал Митчо, в конце июня у него был положительный результат на коронавирус, а после этого он начал замечать небольшие красные пятна на спине, ногах, руках и шее.

Врач подтвердил, что у него были обнаружены COVID-19 и оспа обезьян, отметил мужчина.

По его словам, два вируса одновременно вызвали у него ощущение, будто у него тяжелый случай гриппа. Во время болезни у него проявлялись лихорадка, затрудненное дыхание, озноб, боли в теле и кожные поражения.

Он также подчеркнул, что едва ли мог встать с кровати и ему постоянно хотелось пить.

Специалист по инфекционным заболеваниям Стэнфордского университета доктор Дин Уинслоу заявил, что такие случаи не исключение и назвал их «невероятным невезением».

По данным издания, в США уже зарегистрировано более 2400 случаев оспы обезьян.

Ранее стало известно, что у петербуржца, единственного зараженного оспой обезьян в РФ, прошел инкубационный период.

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