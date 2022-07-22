В якутском парке аттракционов остановили карусель из-за страшных криков ребенка

Сотрудникам парка культуры и отдыха Якутска пришлось остановить один из аттракционов из-за истерических детских криков. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 21 июля 2022 года на аттракционе «Фараон». Во время работы карусели одна из посетительниц запаниковала, и сотрудникам парка пришлось остановить аттракцион.

Директор парка сообщил источнику, что по факту случившегося была проведена служебная проверка. Никаких нарушений в работе карусели обнаружено не было.

В настоящий момент работу «Фараона» приостановили по настоянию прокуратуры. Сообщается, что в ближайшее время безопасность карусели проверит Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Ранее стало известно, в Волгограде посетителей эвакуировали с остановившегося во время работы колеса обозрения.