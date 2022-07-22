В Госдуме предложили сокращать рабочую смену в день рождения

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил сокращать рабочую смену для отмечающих день рождения. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, передает RT.

Согласно действующему Трудовому кодексу России продолжительность рабочего дня, предшествующего выходному праздничному дню, уменьшается на один час. При этом законодательство не предусматривает сокращение работы в случае дня рождения — персонального праздника, который принято отмечать в кругу семьи, отмечает депутат. По его словам, для проведения праздника гражданам требуется дополнительное свободное время.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращенного на один час рабочего дня или смены», — говорится в обращении Матвейчева.

Ранее депутат Виталий Милонов предлагал сократить рабочий день до 7 часов.