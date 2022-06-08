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В 24 субъектах России снизились цены на бензин

Росстат сообщил о снижении цен на бензин Аи-95 в среднем на четыре копейки

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

За период с 28 мая по 3 июня цены на бензин снизились в 24 субъектах Российской Федерации. Об этом сообщили в Федеральной службе государственной статистики.

По данным Росстата, больше всего цена снизилась в Кировской области – на 0,9% и Ненецком автономном округе – на 0,7%. В Москве и Санкт-Петербурге цены снизились на 0,1%.

Средние цены на бензин марки Аи-92 по России снизились на одну копейку — до 47,23 руб. за литр. Бензин Аи-95 подешевел на четыре копейки — до 51,27 руб. за литр, стоимость бензина Аи-98 упала на две копейки — до 60,12 руб. за литр. На две копейки также упала и стоимость дизельного топлива – 54, 42 руб.

Рост цен был зафиксирован в республике Адыгея и Тюменской области (кроме автономных округов) – на 0,2%, Белгородской и Калужской областях – на 0,1%.

Ранее российская компания «Лукойл» объявила, что будет развивать принадлежащую ей сеть АЗС Shell под финским брендом Teboil.

В данный момент все российские АЗС Shell проходят ребрендинг. У заправок изменят внешний вид и внутреннее оформление, появятся новые виды топлива, а также собственная программа лояльности.

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