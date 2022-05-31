Макрон заявил, что шестой пакет санкций против РФ «затронет 80 олигархов»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, что шестой пакет санкций против РФ коснется 80 бизнесменов и трех телеканалов, передает РИА «Новости».

«Шестой пакет — очень важный, <…> Он позволит отключить от системы SWIFT первый российский банк (Сбербанк) и впервые ввести нефтяное эмбарго», — сказал он.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель отмечал, что шестой пакет санкций Евросоюза в отношении РФ, включающий эмбарго на танкерные поставки российской нефти, может быть окончательно утвержден 1–2 июня.

31 мая Шарль Мишель сказал, что лидеры стран-членов Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся импорта нефти из России, крупнейшего банка страны, государственных СМИ и граждан.

До этого в Еврокомиссии сообщали, что запрет ЕС на закупки сырой нефти в России начнет действовать через полгода после вступления санкций в силу.