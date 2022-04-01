Минюст включил в реестр иноагентов Осетинскую и Понасенкова

Министерство юстиции России внесло в список СМИ-иноагентов экс-главреда издания Forbes Russia и ведущую YouTube-канала «Русские норм» Елизавету Осетинскую, а также шоумена и публициста Евгения Понасенкова, следует из опубликованного на сайте ведомства реестра.

Согласно представленным данным, 1 апреля в список были внесены восемь человек, в том числе главный редактор The Bell Ирина Малкова и журналистка телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Мария Борзунова и корреспондент «Медиазоны» (включена в реестр СМИ-иноагентов) Алла Константинова.

Несколькими днями ранее в список на основе «документов, поступивших от уполномоченных органов госвласти» было внесено немецкое издание Deutsche Welle.

До этого Роскомнадзор на основании требования Генпрокуратуры ограничил доступ к интернет-ресурсу News.Google на территории России. Кроме того, ведомство ограничило доступ к сайтам Euronews и TJournal. Причиной блокировки стала публикация недостоверной информации о спецоперации на Украине.

Также доступ заблокирован на сайты издания Bellingcat (СМИ-иноагент по решению Минюста), эстонской газеты Postimees, израильского русскоязычного Девятого канала, «Еврорадио» из Белоруссии и «Новых известий» и др.