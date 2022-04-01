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Эксперт считает, что майнинг в России находится в законодательной плоскости

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Зампред совета торгово-промышленной и инвестиционной политики Торгово-промышленной палаты РФ, директор Центра компетенций цифровой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Безделов считает, что понятие «майнинг» необходимо закрепить юридически, потому что сама технология блокчейн уже предусмотрена законом «о цифровой экономике», передает РАПСИ.

«В 2017-м году был принят закон «о цифровой экономике», были подписаны указы президента и распоряжения правительства, где одной из девяти технологий называется технология блокчейн.

Мне не очень понятно, почему технология уже находится в законодательной плоскости, а ее производные (майнинг) — нет. Именно майнинг, на мой взгляд, де-факто уже находится в законодательной плоскости», — отметил Безделов.

Он считает, что легализация майнинга стабилизирует неспокойную обстановку среди людей, которые занимаются этим видом деятельности. Безделов добавил, что в связи с отсутствием законодательного регулирования уже распалось большое количество ICO (деятельность, связанная с цифровыми, финансовыми активами и блокчейном).

«Нами было создано рейтинговое агентство цифровой экономки. В 2017 – 2018 годах мы «отрейтинговали» порядка 600 ICO. Мы увидели, насколько это тема, которая хоть и не была в основной экономике, интересовала молодежь.

Мы видели какие туда «головастики» идут, какие интересные у них были идеи. Но 95% ICO, которые мы рейтинговали, распались по причине отсутствия регуляторики, ответственности и обязательств», — сказал Безделов.

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