Металлоинвест Усманова направит 4,7 млрд рублей на развитие Белгородской области

Власти Белгородской области и компания «Металлоинвест» в 2022 году направят около 4,7 млрд рублей на социально-экономические проекты в регионе, связанные с формированием комфортной городской среды, поддержкой спорта, образования и здравоохранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и директор «Металлоивест» Назим Эфендиев подписали программу социально-экономического партнерства на 2022 год. В развитие Белгородской области правительством региона и компанией «Металлоинвест» будет инвестировано 4,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Большую часть средств — 3,1 млрд рублей на реализацию проектов, связанных с формированием комфортной городской среды, поддержкой спорта, образования и здравоохранения, направят из бюджета Белгородской области.

Так, более 580 млн рублей направят на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в Старом Осколе, свыше 400 млн рублей — на ремонт дорог в Старооскольском горокруге, 200 млн рублей — на строительство и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Более 700 млн рублей направят на реконструкцию и переоборудование школы, детского сада, лицея в Губкине.

По инициативе «Металлоинвеста» закупят оборудование для центральной районной больницы, отремонтируют и оснастят роддом в Губкине, купят квартиры для молодых врачей Старого Оскола.